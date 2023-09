Highlights e gol Slovacchia-Portogallo 0-1 | Qualificazioni Europei 2024 VIDEO

(Di venerdì 8 settembre 2023) Glie le azioni salienti di0-1, match di qualificazione aglidel. Al 43? è un gol di Bruno Fernandes su assist di Bernardo Silva a decidere lo scontro diretto del girone J. Niente da fare per Cristiano Ronaldo, che resta a secco di reti. Cinque vittorie, zero sconfitte, quindici gol fatti e zero subiti per ilin questo percorso che porta alla rassegna continentale. SportFace.

Glie le azioni salienti di Georgia - Spagna 1 - 7, match di qualificazioni agli Europei del 2024. Goleada per le Furie Rosse che si godono la tripletta di Alvaro Morata e i sigilli di Dani ...Tutti idel Boca Juniors in Coppa Libertadores U20 2023 Il cammino del Boca Juniors in Coppa ...finale Youth League: AZ Alkmaar - Hajduk Split 5 - 0 Il cammino dell'AZ Alkmaar in UEFA ...Il video condi Argentina - Ecuador 1 - 0 , match valido per la prima giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2026. I campioni mondiali in carica faticano più del previsto, così a regalare i tre ...

