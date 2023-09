Haas disastrosa a Monza | dalla scuderia | “Abbiamo poco da dire…”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 8 settembre 2023) È andata male, anzi malissimo, la trasferta italiana di. Lastatunitense, arrivata aper disputare una gara d’attacco cercando di piazzarsi nella zona punti, non è riuscita a mettere in pista performance positive relegando in fondo al convoglio i due piloti. Il Gran Premio d’Italia ha legiferato dei risultati estremamente nefasti: Kevin Magnussen è arrivato diciassettesimo, mentre Nico Hulkenberg si è dovuto accontentare di accodarsi al compagno di squadra finendo diciottesimo. Troppo, in modo inspiegabile. Le parole dal box di(Credit foto – pagina Facebook MoneyGramF1 Team)“È stata probabilmente la gara peggiore – ha dichiarato Kevin Magnussen al termine della gara corsa in Italia – non avevamo alcun ritmo, le gomme andavano a pezzi e non ...