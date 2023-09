Ha voluto lasciare il Napoli | dubbi sulle condizioni | può restare svincolato

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 8 settembre 2023) Ill’anno scorso ha rappresentato un’isola felice per tutti, anche per coloro che non hanno giocato con costanza. Gaetano, Demme, Zerbin, sono tanti gli azzurri che pur consapevoli di un minutaggio che sarebbe stato basso, pur di godere della magica annata del, hanno declinato varie offerte. Resta impressa su tutte la dichiarazione di Zerbin dopo il no a Bologna, piazza importante che gli avrebbe garantito la titolarità a seguito dell’exploit in B con il Frosinone: “Comprendetemi, non è un rifiuto a voi ma sono dentro un sogno”. Parole emblematiche, che possono dare un saggio dell’atmosfera che si è respirata tra la fine del 2022 e il 2023 a: dagli spogliatoi, sino alle strade della città partenopea. Sirigu l’eccezione dell’annata scudetto Nonostante ciò, un unico azzurro ha preferito optare per altri lidi nel ...