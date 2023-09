Guida ai Mondiali di rugby 2023

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 8 settembre 2023) Comincia l’8 settembre alle ore 21.15 allo Stade de France di Parigi, con la grande sfida fra i padroni di casa della Francia e gli All Blacks, una coppa del mondo dila cui organizzazione ha fatto molto discutere nel corso delle ultime settimane. Sul banco degli imputati c’è Bill Beaumont, presidente di Worlde responsabile del caos sorteggi che ha reso questo Mondiale, già prima di cominciare, uno dei più strani di sempre. La composizione dei gironi di Francia, infatti, è stata realizzata nel dicembre del 2020, con la giustificazione, reiterata da Beaumont sino a pochi giorni fa, di “dover dare informazioni chiare, con il giusto anticipo, alle città ospitanti, così come alle squadre, che hanno bisogno di sapere per tempo dove andranno a giocare, per poter organizzare la parte logistica adeguatamente”. A nulla è ...