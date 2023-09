Guerra in Ucraina | Kiev contro il Vaticano | “Il Papa è filorusso | non può fare da mediatore”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 8 settembre 2023)– “Non ha senso parlare di un ruolo didelse assume una posizione filorussa che è evidente a tutti”. Sono le parole Mikhail Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista con la televisione24 channel. “Ilnon può avere alcuna funzione di mediazione” nellatra l’e la Russia “perché sarebbe una funzione che ingannerebbe l’o la giustizia”, ha poi aggiunto. Intanto, il ministro degli Esteri ucraino ha definito le elezioni nelle zone dell’occupate dai russi e che le autorità descrivono come elezioni locali, una “farsa”, aggiungendo che i voti non avrebbero alcun valore legale. I candidati sono tutti russi o filo-russi e includono ...