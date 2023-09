(Di venerdì 8 settembre 2023) Mykhailo Podolyak, capodel presidente ucraino Volodymyr, in una lunga e polemica conversazione con Oksana Kharkovska sul Canale 24 dell’Ucraina – rilanciata dal sito di informazione vaticana ‘Il Sismografo’ -, ha affermato: “diper il, è, non credibile”. Kiev esclude quindi la possibilità di unavaticana per risolvere il conflitto militare in territorio ucraino. Podolyak ha fatto cenno anche ad investimenti della Russia nella Ior. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

