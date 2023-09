Guendalina Canessa | sfogo duro su Instagram | è successo un fatto gravissimo

Leggi su tvzap

(Di venerdì 8 settembre 2023) Personaggi tv., grida furiose per strada: è successa una cosa terribile –si è scagliata come una furia sui social. In due storie sul’ex concorrente del “Grande Fratello” ha raccontato di aver assistito ad un violento episodio. Leggi anche: “Fa ca**re”. Enrico Brignano choc, i social vanno su tutte le furie dopo l’ultimo video Leggi anche: Loredana Lecciso e Al Bano, il gesto improvviso non passa inosservato: cosa succede tra loro duesui social ha scagliato pesanti accuse nei confronti di alcuni ragazzi sorpresi da lei in centro a Milano mentre facevano del male ad un piccione. Il volto noto ha pubblicato una serie di video suin cui ha raccontato del ...