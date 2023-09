Greta Rossetti svela in che modo ha memorizzato Mirko in rubrica

L'ex tronista di Uomini e Donne Eugenio Colombo è finito in questi giorni al centro del gossip legato a Mirko Brunetti e, volti di Temptation Island 2023 . Il motivo Eugenio ha avuto in passato una frequentazione con l'ex tentatrice e, nei giorni scorsi, è stato beccato in sua compagnia , in presenza ...Al centro del gossip troviamo nuovamente Perla Vatiero , che aveva partecipato in coppia con il fidanzato, e, che aveva partecipato come tentatrice uscendo poi dal programma con ...Dopo un serie di discussioni via social trae Perla Vatiero , due protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island , è intervenuto Mirko Brunetti. Il giovane, sempre attraverso Instagram, ha espresso pubblicamente la sua ...

Temptation Island 10, Greta svela come ha memorizzato Mirko sul telefono Isa e Chia

Nelle ultime settimane è in atto una guerra social fra Greta Rossetti e Perla Vatiero. Il tutto sarebbe nato dopo un TikTok pubblicato dall’ex tentatrice milanese. Dopo la valanga di critiche arrivate ...Negli ultimi giorni le iniziali frecciatine a distanza a suon di video su Tik Tok intercorse tra i due ex volti dell’ultima edizione di Temptation Island, Perla Vatiero e Greta Rossetti, sono ...