Grecia | dieci morti per il ciclone Denis | turisti evacuati in barca

(Di venerdì 8 settembre 2023) su Tg. La7.it - Bilancio pesante per il passaggio delDaniel in: ci sonovittime e quattro dispersi in Tessaglia, una regione a nord di Atene. I vigili del ...

Bilancio pesante per il passaggio del ciclone Daniel in: ci sonovittime e quattro dispersi in Tessaglia, una regione a nord di Atene. I vigili del fuoco, supportati dall'esercito, hanno continuato a evacuare centinaia di residenti dai ...Dopo l' ondata di incendi che ha distrutto più di 800 km2 di territorio, laè ora piegata dal maltempo. La tempesta Daniel che ha colpito il Paese ha fatto almenomorti, secondo l'ultimo bilancio fornito dal ministro per la Protezione civile Vassilis Kikilias ...Leggi Anche Inil più vasto incendio di sempre in Europa: bruciati 81mila ettari, 20 morti Leggi Anche Tragedia in: 18 migranti morti in un incendio - Tra le vittime due bimbi TI ...

Maltempo in Grecia, dieci morti e 4 dispersi Agenzia ANSA

Bilancio pesante per il passaggio del ciclone Daniel in Grecia: ci sono dieci vittime e quattro dispersi in Tessaglia, una regione a nord di Atene. I vigili del fuoco, supportati dall'esercito, hanno ...L'equilibrio regna dopo la seconda giornata del Rally Grecia 2023, tappa valevole per il Mondiale WRC 2023. Dopo la speciale inaugurale della giornata di ieri che aveva premiato il finlandese Kalle Ro ...