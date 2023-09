Grande Fratello | chi è Giselda Torresan l' influencer ecologista con più di 100mila follower

Il tutto avviene nel momento in cui viene preparato unconcerto per la giornata dedicata all'... Allora, la coraggiosa Marta si mette in viaggio per ritrovare suo. Alla fine lo trova, ma ...... sono andata io personalmente e ho piacevolmente chiacchierato proprio con Franco Balmamion, il campione eamico di Gigi, mio nonno. Gigi ti considerava come un, sentimento reciproco, ...Stessa sorte è capitata anche ad Antonio Zequila , ex concorrente del, che si è presentato al Festival del Cinema di Venezia arrivando in laguna a bordo di un taxi boat . L'ex ...

C'è chi dice no, anche al Grande Fratello. È il caso dell'attore Francesco Benigno, che sui social ha raccontato di aver rifiutato la proposta di partecipare alla nuova ...A pochi giorni dal debutto, il conduttore del Grande Fratello ha spiegato perché quest'edizione sarà diversa dalle precedenti ...