Gragnano | città della pasta

(Di venerdì 8 settembre 2023) AGI - Dici, dici felicità. D'altronde, se c'è un comfort food che piace proprio a tutti, sdoganata ormai anche nelle diete, questa è la. Centinaia sono i formati, altrettanti i possibili condimenti. E se l'Italia è per antonomasia la nazionene è la capitale. Ed è proprio lì, dove la produzione risale alla fine del XVI secolo quando compaiono i primi pastifici a conduzione familiare, che, ogni anno, viene celebrata. Tra i portoni, le strade e i palazzicittadina ai piedi dei monti Lattari c'è un evento che mette al centro la reginacucina italiana. È ‘', kermesse gastronomica che, quest'anno, giunge alla ventunesima edizione. ...

È 'della Pasta', kermesse gastronomica che, quest'anno, giunge alla ventunesima edizione. Un'annata speciale perché importante è il traguardo raggiunto: i dieci anni dall'ottenimento ......la candidatura per la parte rivolta al 'food' della Settimana Europea delle Regioni e delle, ... Così come anche l'ingresso del Comune ditra gli aderenti di 'Cohesion Alliance', la ...... come affermato dal presidente Amoni, che prenderà ancora più forza con la presenza l'8 settembre di un cooking show di presentazione dei Primi d'Italia durante la manifestazione "...