GP San Marino | Libere 2 MotoGP | Bezzecchi primo e da record!

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tornano a rombare le moto sul tracciato di Misano che ospita, come di consueto, una delle tappe del Motomondiale. Dopo aver assistito al dominio di Ducati nelle primissime provedi questo venerdì (tempo migliore di Michele Pirro sul bolide rosso di Borgo Panigale), laha mandato in pista anche le2 del GP San. Cosa è successo in questa sessione? L’evento è stato vinto da Marcodi Mooney VR46 Racing Team che ha realizzato, anche, il record della pista che era stato appena battuto da Maverick Vinales. È il proprio il centauro di Aprilia ad aver ottenuto la posizione d’argento, mentre Dani Pedrosa su KTM ha chiuso il podio virtuale. Settimo un acciaccato Francesco Bagnaia su Ducati, mentre Fabio Quartararo è solo tredicesimo con la sua Yamaha. GP San ...

