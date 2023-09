GP San Marino | Libere 1 MotoGP | Ducati inarrestabile

(Di venerdì 8 settembre 2023) È cominciata ufficialmente l’avventura in quel di Misano per lache ha mandato in pista le1 del GP San. Una sessione dominata interamente dallache ha piazzato quattro moto nelle prime quattro posizioni: comanda Michele Pirro, sostituto di Enea Bastianini. Dietro al bolide rosso di Borgo Panigale si sono annidati Luca Marini di Mooney VR46 Racing Team e Jorge Martin di Pramac Racing. Quarto tempo, invece, per Marco Bezzecchi. GP San: i tempi della prima prova 1 Michele PIRRO 51 1:31.909 18 / 19 1:42.876 0.000 0.000Lenovo Team2 Luca MARINI 10 1:32.024 22 / 22 1:32.024 0.115 0.115 Mooney VR46 Racing ...

Il collaudatore della Ducati Michele Pirro è il più veloce nella prima sessione di prove lbere del gran premio di, in programma domenica sul circuito di Misano. Secondo tempo per Luca Marini, terzo Jorge Martin. Per Francesco Bagnaia 20/o posto, con un distacco di quasi 7 decimi dal leader Pirro. Il ...Via ad uno dei weekend più atteso dagli appassionati italiani di MotoGP , pronti ad invadere il circuito di Misano per assistere all'edizione 2023 del Gran Premio die della Riviera di Rimini . Dopo il bruttissimo incidente di Barcellona, Pecco Bagnaia ci sarà e tornerà a difendere il titolo di campione del mondo in sella alla sua Ducati. Qui di seguito ...... diretta su Rai2) ed è Lettonia - Italia, esordio degli azzurrini nel gruppo A delle qualificazioni agli Europei 2025 in Slovacchia: a casa della nazionale di Basovs, che è l'unica conad ...

MotoGP 2023. GP di San Marino. Pecco Bagnaia: “Nessun problema tecnico, io non ho sbagliato: Michelin deve ... Moto.it

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Il collaudatore della Ducati Michele Pirro è il più veloce nella prima sessione di prove lbere del gran premio di San Marino, in programma domenica sul circuito di Misano.Il primo turno del venerdì vede quattro Ducati davanti, bene anche Marini, Raul Fernandez e Dani Pedrosa. Tante novità sulla KTM del collaudatore. Indietro Fabio Quartararo e Marc Marquez ...