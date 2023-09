GP Francia | SBK Libere 1 | Rea il più veloce | paura per Bassani

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 8 settembre 2023) Si è da poco conclusa la sessione di prove1 che ha dato il via al gran premio didi Superbike. Sessione fermata dalla brutta caduta di Axel, che per fortuna non sembra aver riportato conseguenze. Il giro piùè stato quello di Jonathan Rea davanti ad un ottimo Garrett Gerloff, mentre ha chiuso con il terzo tempo Toprak Razgatlioglu. Sesto Bautista non brillantissimo in questa mattinata e migliore degli italiani che invece è stato Locatelli con la sua Yamaha, che ha chiuso al quarto posto. Ecco dunque come sono andate le prove1 del GP didi SBK. GP, SBK1: Rea con il primo tempo Jonathan Rea – Crediti foto: Andrea ...