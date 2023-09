Governo | Tripodi Fi | ' grazie a Tajani mondo ci guarda con ammirazione'

(Di venerdì 8 settembre 2023) Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Silvio Berlusconi è uno statista che sarà nei libri di storia. In tutti voi, giovani di Forza Italia, vedo la parte bella dell'essere berlusconiani: siete veri, sinceri, non avete paura del futuro". Così Maria, sottosegretario agli Esteri, intervenendo ad “Azzurra Libertà”, la festa di Forza Italia giovani in corso a Gaeta. "Quando leggo che siamo finiti, sorrido. Noi rimarremo qui, con l'insegna di Forza Italia, che oggi è segno di buon, come è stato negli ultimi 30 anni, e rimarremo saldamente ancorati nel centrodestra, che rispecchia fortemente i nostri valori e i valori del nostro fondatore - spiega -. Valori che hanno fatto scuola, anche in politica estera, in Italia e nel: l'atlantismo, l'europeismo, una linea politica chiara e definita che ci proietta nel futuro e vede le ...

Ilc'è, non retrocede di un passo, è dalla loro parte e dalla parte di tutti i cittadini onesti'. Così in una nota Maria, sottosegretario di Stato agli Esteri e alla Cooperazione ...Mattia Giovanni;. Leopoldo Giulio Valente;. Giorgio Vurro;. Giovanni Zuliani. Obbligo di ... E ancora: "Orgoglioso di questoche si batte per la legalità, contro mafia e droga, per ...... - - > Momenti di confronto che riguarderanno temi centrali di: 'Insieme alla deputazione, ... Casellati, Pichetto Fratin e Zangrillo, i sottosegretari, Siracusano, Perego di Cremnago,, ...

Ultimo'ora: Governo: Tripodi (Fi), 'grazie a Tajani mondo ci guarda ... La Svolta

siamo stati interlocutori per quando riguarda la ridefinizione dei rapporti con la Cina, siamo guardati con grande considerazione. Il nostro governo è basato su una cosa che negli ultimi anni era ...Ben 46 Paesi sfileranno domani dal lungomare di Cervia alla sua piazza Garibaldi per dare il via ufficiale, da oggi a domenica, alla settima edizione degli CSIT World Sports Games, i giochi mondiali a ...