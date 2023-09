Gossip Girl | Taylor Momsen spiega a Penn Badgley i motivi del suo abbandono della serie

(Di venerdì 8 settembre 2023)hato il perchésua uscita danel podcast di, Podcrushed, nella puntata del 6 settembre.il perché si è tirata fuori daall'ex colleganella puntata del 6 settembre del suo podcast su SiriusXM con Nava Kavelin e Sophie Ansari. Durante l'episodio di un'ora, i due hanno ricordato il periodo trascorso insieme sul set di, in cuiinterpretava Dan Humphrey mentreha interpretato sua sorella Jenny per ben quattro stagioni, ...

... una sorta di parodia del supereroe della DC Aquaman che può respirare sott'acqua e comunicare con la vita marina, Crawford, conosciuto anche per i suoi trascorsi in, si è guadagnato il ...Taylor Momsen spiega il perché si è tirata fuori daall'ex collega Penn Badgley nella puntata del 6 settembre del suo podcast su SiriusXM con Nava Kavelin e Sophie Ansari. Durante l'episodio di un'ora, i due hanno ricordato il periodo ...è stato uno dei serial più importanti degli anni '10 di 2000: cosa è accaduto al reboot recente, che non ha avuto lo stesso successo, ...

Gossip Girl: Taylor Momsen svela il motivo per cui ha lasciato la serie BadTaste.it Cinema

La nuova serie spin-off di The Boys coinvolgerà anche l'attore di Preacher Derek Wilson. In attesa del debutto di Gen V il 29 settembre in streaming su Prime Video con i primi tre episodi, due succose ...Carlotta Mantovan scenderà in pista a Ballando con le stelle 2023: che colpo per Milly Carlucci ...