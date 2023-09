Goretti ammette | “Volevo Moncini | ecco perché non l’ho preso”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRincorso vanamente per tutta l’estate, Gabrieleresta un rimpianto per il direttore sportivo della Reggiana Roberto. Il dirigente della compagine granata ha ammesso di aver provato a prendere l’attaccante dal Benevento, fino poi al Brescia nelle battute conclusive del calciomercato. Illa trattativa sia sfumata ha cercato di spiegarlo lo stessoin conferenza stampa: “Mi sarebbe piaciuto prenderlo, ma le società che determinano il mercato sono quelle 4-5 che possono spendere e per questonon sono riuscito a prenderlo“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.