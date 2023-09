Google vi invita a Mountain View per provare una nuova esperienza

A prima vista sembra tutto fantastico, ma Aurich Lawson su Ars Technicaa non farsi ... Per i non addetti ai lavori, ciò che faChrome è esattamente quello che fanno oggi i cookie di terze ...Siasia Apple, per esempio, quando viene fatto un account per i minori, automaticamente informano l'utenza delle soluzioni di parental control:a installare Family Link per ...Pertanto, siil pubblico a restare al proprio posto ed attendere le indicazioni degli ... CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di, se vuoi essere sempre aggiornato ...

Google AI: Bard arriva in Italia Panda Security

Google Chrome ha ora la Privacy Sandbox, una funzione che in teoria serve a migliorare la privacy ma secondo alcuni è l’esatto contrario ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...