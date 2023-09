Golf | DP World Tour | Sharma e Smith guidano l’Irish Open dopo i primi due round | Migliozzi sale in top10

(Di venerdì 8 settembre 2023) L’Horizon Irish2023 è arrivato al giro di boa.duela classifica sul percorso del K Club di Straffan nella contea di Kildare vede in testa l’inglese Jordane l’indiano Shubhankar. Il loro punteggio recita -13, ottenuto per il primo con una sequenza di 66 e 65 e per l’altro di 65 e 66. All’inseguimento c’è un altro inglese, Ross Fisher, distante appena un colpo dai due leader e dunque a -12. Ancora molto vicini alla testa della classifica anche il tedesco Hurly Long, quarto a -11 e lo scozzese Calum Hill, quinto ad un ulteriore colpo di distanza e dunque a -10. Nel terzetto dei giocatori in sesta piazza a -9 è salito anche l’italiano Guido, autore di un giro in 66 con sei eccezionali birdie nelle seconde otto buche che gli permette di guadagnare ...

Si giocherà per la prima volta in Italia, al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio dal 29 settembre al 1° ottobre