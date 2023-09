Un esempio che viene spesso utilizzato per illustrare la '' è quello delle celebri scene del film 'Il diario di Bridget Jones', nel quale la protagonista si nasconde sotto il piumone, beve ...Si tratta del, questa la parola dell'anno secondo l'Oxford Dictionary, che indica proprio uno stile di vita che pare, tutti abbiamo adottato nel periodo della pandemia . Una tendenza che ...Si tratta del, questa la parola dell'anno secondo l'Oxford Dictionary, che indica proprio uno stile di vita che pare, tutti abbiamo adottato nel periodo della pandemia . Una tendenza che ...

“Goblin mode”: il piacere di essere impresentabili TGCOM

Una tendenza che esprime il rifiuto di mostrarci sempre al meglio di sé e lascia spazio ai nostri lati peggiori e più segreti ...Goblin mode’, situationship and pyrocumulonimbus among 3,000 new entries to the ninth edition ...