(Di venerdì 8 settembre 2023) E' arrivata neldilaGeocon 31a bordo. Fra loro ci sono anche donne e alcuni minori non accompagnati. I, in fuga dalla Libia, erano stati soccorsi nel ...

Nella notte tra mercoledì e giovedì èal campo base situato nei pressi della grotta Morca, nella provincia di Mersin, la prima ... si è imbarcata mercoledì sera daldi Brindisi alla volta ...Nella notte tra mercoledì e giovedì èal campo base situato nei pressi della grotta Morca, ... a bordo di due furgoni contenenti materiale logistico, si è imbarcata mercoledì sera daldi ...Tutte le informazioni VARESE -alla sedicesima edizione, Varese Orchidea , celebra il fiore ...riuscire a riportare la nostra musica sul palcoscenico casalingo" " Tutte le informazioni...

Giunta in porto Bari nave Geo Barents con 31 migranti Euronews Italiano

BARI, 08 SET - E' arrivata nel porto di Bari la nave Geo Barents con 31 migranti a bordo. Fra loro ci sono anche donne e alcuni minori non accompagnati. I migranti, in fuga dalla Libia, erano stati so ...Di fatto, Malcangi va a confermare quanto sia precaria la situazione nel territorio e quanto le AST rappresentino soltanto la propaganda di un Governo regionale poiché prive, dal momento che parliamo ...