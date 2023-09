Giulia Mazzoni torna a fare musica con “Wildness”

(Di venerdì 8 settembre 2023) Dopo una lunga assenza dalla scenale,con un nuovo progetto. La compositrice èta in studio per registrare il nuovo brano presto disponibile che sarà la colonna sonora del nuovo film di Marco Amenta, Anna. Dopo due album di successo e diversi appuntamenti dal vivo,aveva ben pensato di prendersi una pausa dal mondo della, che è stata sempre la sua passione più grande. L’artista però ha deciso dire e lo ha fatto con un brano scritto in sole 48 ore che sarà colonna sonora del nuovo film di Marco Amenta. Il lungometraggio sarà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.sulla scena ...

Videa Next Station, Inthelfilm, Mact Productions e Rai Cinema, scritto dallo stesso Amenta con Niccolò Stazzi, Anna Mittone e Tania Pedroni, con le musiche di. Il film è realizzato ...Le musiche sono di. Il brano 'Come me gusta' è scritto, composto e interpretato da Julia Liros. Con il Patrocinio di ITALIA NOSTRA . Si ringrazia la FONDAZIONE UNA NESSUNA ...La pianista e compositrice originaria di Pratotorna sulla scena musicale con 'Wildness'. Il brano, scritto in sole 48 ore, è il main theme di 'Anna' , il nuovo film del regista ...

