Giroud torna a Milano dopo l’infortunio! Derby a rischio? Ecco cosa filtra

(Di venerdì 8 settembre 2023)si è infortunato nel corso di Francia-Irlanda dov’è stato costretto ad abbandonare il campo lasciando il posto a Marcus Thuram, che ha anche segnato. Secondo quanto riportato da l’Equipe, l’attaccante francese tornerà aaver fatto degli accertamenti. La sua presenza per ilresta in dubbio, manello specifico. PRIMA DELl’infortunio Oliviertornerà ae capire meglio l’entità dell’infortunio accusato contro l’Irlanda. Dalle prime analisi effettuate in patria, però, sembrerebbe non essere niente di grave. Gli accertamenti non hanno evidenziato grossi problemi ed è per questo che motivo che, in via precauzionale, il francese lascerà il ...

94 Sospiro di sollievo in casa Milan. Dopo la preoccupazione trapelata ieri sera tra i rossoneri in seguito all' uscita dal campo di Olivierdurante il primo tempo di Francia - Irlanda, per un problema alla caviglia sinistra, ora a Milanello arrivano notizie positive in merito alle condizioni del 9 francese, in vista del derby ...75 Il Milan pensa positivo. Dopo la preoccupazione trapelata ieri sera in casa rossonera in seguito all' uscita dal campo di Olivierdurante il primo tempo di Francia - Irlanda, per un problema alla caviglia sinistra, ora a Milanello si respira un cauto ottimismo in merito alle condizioni del 9 francese, in vista del derby ......Francia che apre le marcature al 19' con Tchouameni ma al 25' perde per infortunio Olivier. ... Siin campo per le qualificazioni verso gli Europei del 2024 con sfide molto interessanti e ...

Milan, infortunio Giroud. Il francese torna a Milanello: verso il ... Sky Sport

L'attaccante del Milan Olivier Giroud ha svolto gli esami dopo il problema avuto alla caviglia. La decisione in vista del derby di sabato 16 ..."Giroud ha concordato con Deschamps che era preferibile non prendere rischi", commenta l'Equipe sulle condizioni dell'attaccante del Milan ...