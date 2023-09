Giroud rassicura sul derby | “Stessa caviglia colpita da Kim | ma penso che ce la faccio”

: caviglia ko. Olivierper Inter - Milan: 'Sto già meglio' Nella zona mista del Parc des Princes Olivierha parlato della sua caviglia infortunata e sembra ottimista sull'...... che lo ha costretto alla sostituzione al 25', l'attaccante del Milan, Olivier, parla in esclusiva con il nostro corrispondente, Alessandro Grandesso, ei tifosi rossoneri in vista ...Le condizioni del centravanti francese verranno monitorate nel corso delle prossime ore ma i segnali dati danon sono incoraggianti. All'uscita dal campo, l'ex Arsenal e Chelsea è uscito in ...

Milan, Giroud rassicura: "Ora sto meglio, per il derby penso di esserci" Footballnews24.it

La prima partita di qualificazione della Francia ha avuto un sapore amaro per il Milan dato l'infortunio di Giroud: le parole del francese.Ansia Milan per le condizioni di Olivier Giroud nella notte di Francia-Irlanda. L'attaccante rossonero è uscito al 25° del match per un infortunio alla caviglia: ha provato a rimanere in campo, ma all ...