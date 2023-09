Giroud ottimista per Inter-Milan | «Zoppico meno | buone sensazioni»

(Di venerdì 8 settembre 2023) Dopo lo spavento per l’infortunio di ieri alla caviglia nel match con la Francia, Olivierha parlato nel postpartita, definendosiper la sua presenza nel derby. Come dimostrano le sue dichiarazioni raccolte dal quotidiano francese L’Equipe. OTTIMISMO – Olivierriguardo alla sua presenza nel derby. Uscito per un problema alla caviglia nel match della Francia, l’attaccante rossonero ha parlato così nel postpartita: «Non è grave, farò degli esami magià molto. La situazione al momento è rassicurante. Ho fatto un movimento sbagliato, poi ho provato a continuare ma il dolore era troppo forte sui cambi di direzione. Lo scorso anno in Champions League ...

Olivier rassicura per Inter - Milan: 'Sto già meglio' Nella zona mista del Parc des Princes Olivierha parlato della sua caviglia infortunata e sembrasull'infortunio riportato nel ...è freddo come un crotalo dal dischetto, ma non è solo quello, i dialoghi coi compagni al ... Insomma, sarò io troppoMa una cosa chiara la vedo : non si scherza più con questo Milan!... quel viceche Pioli ritiene necessario per una annata di altissimo livello. I rossoneri ... Il Milan rimane, comunque, moderatamentee spera di arrivare a dama nelle prossime ore. Per ...

Milan, ansia Giroud: distorsione alla caviglia con la Francia ma lui è ottimista - Sportmediaset Sport Mediaset

L'aggiornamento principale sulle condizioni del francese è arrivato da lui stesso dopo Francia-Irlanda di ieri ...Ansia Milan per le condizioni di Olivier Giroud nella notte di Francia-Irlanda. L'attaccante rossonero è uscito al 25° del match per un infortunio alla caviglia: ha provato a rimanere in campo, ma all ...