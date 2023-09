Giroud | la caviglia non preoccupa Domani il rientro a Milano | giovedì tornerà ad allenarsi

(Di venerdì 8 settembre 2023) L’infortunio di Oliviernon dovrebbe essere grave. Il francese, alle prese con un problema allarimediato ieri in nazionale nella partita contro l’Irlanda,faràper precauzione: néné Deschamps vogliono correre rischi.continuerà le cure a Milanello. La Gazzetta dello Sport scvrive: “Olivierrientra a. L’infortunio allasinistra non è particolarmentente – era questo il primo fixing già di ieri sera, ed è stato confermato lungo la giornata di oggi – ma né il giocatore né il c.t. Deschamps intendono correre rischi, anche perché il prossimo impegno della Francia – martedì 12 settembre – è un test amichevole ...

Dopo la preoccupazione trapelata ieri sera in casa rossonera in seguito all' uscita dal campo di Olivierdurante il primo tempo di Francia - Irlanda, per un problema allasinistra, ..., botta e ghiaccio sullacolpita Dopo il tiro e lagirata,ha provato a continuare ma ha subito poco prima della mezz'ora un contrasto più duro. Il piede sinistro dell'...... l'attaccante Olivierè stato costretto a uscire dal campo per uno scontro di gioco contro l'irlandese Egan che ha compromesso la(si parla di lieve distorsione) del numero 9 ...

Giroud, allarme derby: distorsione alla caviglia. Al suo posto entra Thuram e segna La Gazzetta dello Sport

Senza Giroud, il Milan potrebbe doversi affidare nel derby a Jovic, ultimo arrivato nella rosa rossonera e con una grossa responsabilità sulle spalle.Il Milan può tirare un sospiro di sollievo per Olivier Giroud. L'attaccante francese, uscito al 26' del match contro l'Irlanda, si è sottoposto agli accertamenti del caso che non hanno evidenziato ...