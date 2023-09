Giro di Puglia Challenge da oggi tra Modugno | Locorotondo | Ceglie Messapica | Martina Franca | Polignano a Mare | Conversano e Monopoli Seconda edizione

(Di venerdì 8 settembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: Siamo alladeldi, che dà il via ad un mese di settembre ricco di appuntamenti per chi ama le due ruote. In particolare, ilche – prende il via– sarà unappassionante nella murgia barese, tarantina e brindisina, dalla collina al. L’evento è stato finanziato dalla Regioneattraverso l’AReTpromozione nell’ambito delle attività per valorizzare il Prodotto Turistico Sport, Natura e Benessere che ha un ruolo chiave per incentivare un turismo lento e sostenibile e, inoltre, può rappresentare uno straordinario mezzo di valorizzazione turistica ed economica dei ...

Così l'assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane, a margine della presentazione della seconda edizione deldiChallenge, tre giorni ciclistica che aprirà un settembre importante ...... ed è la dimostrazione plastica di cosa sia la sanità ine dove ci abbia portato Emiliano. ...la Fiera in tutti i sensi - dicono gli esponenti di Fratelli d'Italia - basterebbe fare unall'...Prenderà il via domani, venerdì 8 settembre, la seconda edizione deldiChallenge, che darà il via ad un mese di settembre ricco di appuntamenti per chi ama le due ruote con un appassionante tour nella Murgia barese, tarantina e brindisina, dalla collina al ...

Ciclismo, parte domani il Giro di Puglia Challenge con nazionale Agenzia ANSA

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Siamo alla seconda edizione del Giro di Puglia Challenge, che dà il via ad un mese di settembre ricco di appuntamenti per chi ama le due ruote. I ...«Ci presentiamo all’inaugurazione della Fiera del Levante con uno scempio, una struttura costata oltre 25 milioni di euro, che non serviva a nulla e continua a generare costi».