Giorgia Cardinaletti | l’ex fidanzato volta pagina con la ‘rivale’ Ecco chi è la nuova compagna che lavora a Mediaset

(Di venerdì 8 settembre 2023) Mentre la relazione trae Cesare Cremonini prosegue a gonfie vele,del mezzobusto del Tg1, Francesco Caldarola, hatocon un’altra giornalista. Trattasi di una. Lo scrive il settimanale Oggi, che parla di una storia tra Caldarola, giornalista e autore di Agorà su Rai3, e Valentina Petrucci, in forze a. Le prove in effetti si troverebbero anche sui social di entrambi, come lo scatto pubblicato da Petrucci su Instagram: foto in cui, nel giorno di Ferragosto, i due posano insieme mentre lui sembra baciare la spalla di lei. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Petrucci (@valentinapetrucci ) L'articolo proviene da Il Fatto ...

Dopo la fine di un amore, voltare pagina è difficile. Soprattutto se si è stati lasciati, com'è accaduto a Francesco Caldarola , ex fidanzato della giornalista. Lei se n'era andata tra le braccia della popstar Cesare Cremonini (e pare che la relazione tra i due proceda a gonfie vele), mentre lui era rimasto col cerino in mano. Secondo ...Massimiliano Ossini , ospite dinella puntata del Tgunomattina Estate , ha parlato di alcuni aneddoti riguardanti gli inizi della sua carriera. Il conduttore di Unomattina ha raccontato una delle esperienze più ...E' stato Massimiliano Ossini l'ospite dinella puntata del Tgunomattina Estate andata in onda oggi, giovedì 7 settembre 2023: a quattro giorni dalla partenza dell'edizione 2023/2024 di Unomattina,il conduttore si è ...

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, l'amore sotto gli occhi di tutti (o quasi) il Resto del Carlino

E’ carica a pallettoni in vista della nuova stagione, in vista della nuova avventura che l’aspetta su Rai 1. Ma oggi Caterina Balivo non ha potuto trattenere le lacrime, rivedendo il momento in cui, a ...20 anni di carriera in Rai per Caterina Balivo che da lunedì torna in onda nei pomeriggio di Rai 1 per far compagnia agli italiani. Sarà La volta buona il programma che prende il posto di Oggi è un al ...