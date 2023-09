Giocando con altezze | materiali e colori | questo grande classico si rinnova e si indossa day & night spaziando in fatto di stile

Leggi su amica

(Di venerdì 8 settembre 2023) Indosseremo le Mary Jane con o senza tacco quest’autunno? Non esiste una risposta univoca a questa domanda. Perché queste calzature nate all’inizio del XX° secolo per i bambini e contraddistinte da un cinturino sul collo del piede, sono più di tendenza che mai. E non si pongono limiti indi altezza del tacco, così come di forme,. Quindi le indosseremo molto. Come lo abbiamonella stagione primaverile e in quella estiva. Persino di più. Perché ora più che mai sanno come staccarsi da quel fascino naïf che le caratterizza per diventare un accessorio in grado di trasformarsi grazie a piccoli dettagli. E di diventare perfetto da mattino a sera, con outfit casual o eleganti. Il trionfo della versione flat Nella bella stagione abbiamo visto trionfare le Mary Jane basse. Nella versione ballerine ...