Ginnastica artistica | Campionati Italiani | le qualificate alle Finali di Specialità | le Fate si sfidano per i tricolori

(Di venerdì 8 settembre 2023) Al PalaIndoor di Padova si stanno disputando i2023 di, evento di avvicinamento agli ormai imminenti Mondiali che scatteranno il 30 settembre ad Anversa (Belgio). Al termine della gara-2 del concorso generale individuale, vinto da Alice D’Amato davanti a Manila Esposito ed Elisa Iorio (tutte in odore di convocazione per la rassegna iridata), si è delineato il quadro dellediin programma domenica 10 settembre. Alice D’Amato ha firmato il miglior punteggio tra parle asimmetriche e corpo libero, Manila Esposito è stata la migliore alla trave. Elisa Iorio avanza su tutti gli attrezzi, Giorgia Villa ha staccato il biglietto sugli staggi, Angela Andreoli ...

Trionfo alla sfida conclusiva dell'All around alle gare di ...Attualmente in corso a Padova, centinaia di atleti italiani si stanno confrontando nei campionati nazionali assoluti di. È quasi un mondiale quello che sta andando in scena al Palaindoor organizzato dalla Corpo Libero Gymnastics Team, per il blasone di alcuni dei protagonisti in pedana, per il livello tecnico ......ritmica, calcio, danza, atletica leggera, pallacanestro, hockey su pista, arti marziali, fitness, pugilato, rugby, scherma, pallavolo, tiro a segno,, parkour, tessuti ...

Ginnastica artistica, Alice D'Amato vince i Campionati Italiani. All-around sontuoso, Esposito tonica, Fate Mondiali OA Sport

Alice D'Amato si è laureata Campionessa d'Italia nel concorso generale individuale. La fuoriclasse genovese si è imposta al PalaIndoor di Padova al termine di due giornate sontuose: nella gara-1 dispu ...Roma - Il cielo è azzurro sopra Padova come le maglie dei ginnasti e delle ginnaste che si stanno misurando con i Campionati Nazionali Assoluti di Ginnastica Artistica, maschile e femminile. È quasi u ...