Ginnastica artistica | Alice D’Amato vince i Campionati Italiani All-around sontuoso | Esposito tonica | Fate Mondiali

(Di venerdì 8 settembre 2023)si è laureata Campionessa d’Italia nel concorso generale individuale. La fuoriclasse genovese si è imposta al PalaIndoor di Padova al termine di due giornate sontuose: nella gara-1 disputata mercoledì pomeriggio aveva timbrato un notevole 56.350, oggi si è replicata sul giro completo toccando addirittura quota 57.200 e così la somma di 113.550 le è valsa il tricolore. La 20enne ha conquistato il primo titolo nazionale nell’all-, dopo il secondo posto dell’anno scorso alle spalle di Martina Maggio (oggi assente, al pari di Asia, in seguito a un’operazione chirurgica). Dopo la medaglia di bronzo conquistata agli Europei in primavera,ha ribadito di essere in ottima forma fisica e sarà una delle principali punte della Nazionale in occasione dei ...

Trionfo alla sfida conclusiva dell'All around alle gare di ...Attualmente in corso a Padova, centinaia di atleti italiani si stanno confrontando nei campionati nazionali assoluti di. È quasi un mondiale quello che sta andando in scena al Palaindoor organizzato dalla Corpo Libero Gymnastics Team, per il blasone di alcuni dei protagonisti in pedana, per il livello tecnico ......ritmica, calcio, danza, atletica leggera, pallacanestro, hockey su pista, arti marziali, fitness, pugilato, rugby, scherma, pallavolo, tiro a segno,, parkour, tessuti ...

Alice D'Amato è la nuova Campionessa Assoluta All-Around! GINNASTICANDO.it

Roma - Il cielo è azzurro sopra Padova come le maglie dei ginnasti e delle ginnaste che si stanno misurando con i Campionati Nazionali Assoluti di Ginnastica Artistica, maschile e femminile. È quasi u ...PADOVA (ITALPRESS) - Il cielo è azzurro sopra Padova come le maglie dei ginnasti e delle ginnaste che si stanno misurando con i campionati nazionali assol ...