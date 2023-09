GF | anticipazioni 11 settembre | Rebecca Staffelli in studio | Signorini annuncia i concorrenti

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 8 settembre 2023) La nuova edizione del Grande Fratello, sarà completamente diversa. Lunedì 11varcheranno la porta rossa siaNip cheVip. Ad affiancare Alfonsoquest’anno saranno due donne: Cesara Buonamici e. La giovane speaker radiofonica, prenderà il posto che lo scorso anno era stato affidato a Giulia Salemi. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla nuova edizione del GF. GF, il debutto tra i personaggi del reality show La presenza nel cast diè stata ufficializzata attraverso una foto di gruppo in cui la giovane appariva in compagnia di Alfonsoe Cesara Buonamici. Ad Amedeo Venza sarebbe giunto all’orecchio un retroscena, riguardante la neo inviata del ...