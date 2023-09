Gevi Napoli Basket | scatta la Campagna Abbonamenti “Napoli Dentro”

Queste le prime parole del nuovo acquisto: " Sono davvero entusiasta di arrivare ae di ... Con Ennis si chiude il mercato della, che il prossimo 1 ottobre inizierà il suo campionato in ..."Con Tyler Ennis arriva aun giocatore con una grande esperienza, sia in NBA che in Europa. Un giocatore molto versatile che farà migliorare tutti i suoi compagni di squadra. Tyler è capace di ...Dichiarazione Responsabile Area Tecnica Sportiva dellaBasket Pedro Llompart: 'Con Tyler Ennis arriva aun giocatore con una grande esperienza, sia in NBA che in Europa. Un ...

Gevi Napoli Basket, Owens a CN24: "Pronto a dare tutto, i miei compagni sono dei fratelli! Sono stato al Maradona a ... CalcioNapoli24

Venerdì 15 Settembre l’ Happy Casa sfiderà i campani alle 20,30. Sabato 16 la Gevi Napoli affronterà il Falco Szombathely alle 18. Domenica 17 Settembre la squadra brindisina ospiterà gli ungheresi ...Le compagini italiane, tutte di serie A che parteciperanno al quadrangolare, saranno la Victoria Libertas Pesaro la Gevi Napoli Basket ed Estra Pistoia. La Link Cup organizzata da Dukes Basket ...