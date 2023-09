Gessica Notaro replica agli haters sulla chirurgia estetica | Mi ha salvato la vita

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 8 settembre 2023) “Manca davvero poco…” scrivenel post che ha pubblicato su Instagram il 6 settembre in cui mostrautenti le ultime prove prima del matrimonio con Filippo Bologni, che si terrà tra pochi giorni. Nella foto mostra il look ideato da Federico Fashion Style, insieme a lei nello scatto. Molti scrivono complimenti e auguri, ma poco dopo arrivano le critiche: "Eh vabbè questa con la, in seguito a quello che le è successo, ci ha preso la mano e si è buttata della plastica in faccia”; “C’è poco da fare: o ti sei rifatta la bocca o il naso”; “Se fosse qualsiasi altra ragazza verrebbe tartassata per ste labbra a canotto…” La showgirl e attivista all’inizio risponde a un utente commentando a sua volta. “ti do una triste notizia.. le labbra sono l'unica che non ho di rifatto ahimè sono cosí gonfie perché la cicatrice che mi si ...