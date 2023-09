Gerry Scotti | arriva la conferma | sarà a Sanremo con Amadeus – Video

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 8 settembre 2023) Ierihanno “rotto l’internet” mostrandosi insieme a colazione sui social. “Eh, niente… ci hanno beccati!”, recitava la didascalia di un carosello di divertenti istantanee che hanno mandato in visibilio i follower di entrambi., al suo ultimo “Festival di”, sta convincendo l’amico e collega in forza a Mediaset da oltre 30 anni ad affiancarlo sul palco del teatro Ariston il prossimo febbraio? O gli ha già strappato un sì e l’incontro è solo una delle tante riunioni di lavoro in vista del grande evento?(Foto da, i “ragazzi di Via Massena” esono legati da una lunga e profonda ...