Georgina Rodriguez rilancia il fascino da diva a Venezia e richiama “Pretty Woman”

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 8 settembre 2023)torna ae, per l’edizione 80, rende omaggio a, una delle rom com più famose del repertorio di Julia Roberts. Il suo abito rosso, infatti,il personaggio di Vivian e il risultato è strepitoso. Se l’abito indossato daalla Mostra del Cinema di2023 vi risulta famigliare, non siete sulla strada sbagliata. L’influencer, compagna di Cristiano Ronaldo, è tornata in Laguna. Essendo particolarmente affezionata al tappeto rosso del Lido che di anno in anno impreziosisce con i suoi look ultra glam, questa voltanon solo ha puntato alda, ma ha reso omaggio ad un iconico ...