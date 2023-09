Georgia-Spagna | le formazioni ufficiali | Kvaratskhelia sfida Morata e Fabian Ruiz

; 12. Samoa; 13. Italia; 14. Giappone; 15. Tonga; 16. Portogallo; 17. Uruguay; 18. Usa; 19. Romania; 20.; 21. Namibia; 22. Cile; 23. Canada; 24. Hong Kong (seguono altre 85 Nazionali) ......00) 11 ottobre: Cechia - Italia (19:10) Da conf.: Slovenia - Italia Da conf.:- Cechia Da conf.: Cechia - Slovenia Da conf.: Italia -Gruppo E: Portogallo (campione in carica),, ...Le formazioni ufficiali di, sfida valida per il gruppo A delle Qualificazioni a Euro 2024 . Calcio d'inizio alle 18:00 italiane a Tbilisi, dove le Furie Rosse cercheranno i tre punti per rilanciarsi in ...

Diretta Georgia - Spagna Qualificazioni Europei 2024 la Repubblica

Sono state comunicate le formazioni di Georgia-Spagna: sciolto il dubbio legata a Kvaratskhelia, de la Fuente si affida a Morata in attacco ...È ciò che hanno dovuto accettare i calciatori della nazionale spagnola, impegnati nella trasferta a Tbilisi dove oggi alle ore 18 affronteranno la Georgia nell'incontro valido per le qualificazioni ...