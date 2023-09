George Clooney vende villa Oleandra sul Lago di Como? C’è chi dice di sì per una cifra da capogiro

(Di venerdì 8 settembre 2023) L’esclusiva è di PageSix. Noto sito (appartente al New York Post)specializzato nel conoscere tutto sui divi di Hollywood. È da lì che arriva l’ultima indiscrezione che riguarda una delle coppie più glam e potenti di Hollywood. Con il pallino per gli affari immobiliari. Stiamo parlando die di sua moglie Amal. Che abbiamo appena visto a Venezia, dove l’avvocata dei diritti umani ha ritirato il premio assegnatole dalla 14esima edizione dei Diane Von Fustenberg Awards. Lasuldi, un affare perChe, comeil sito, sono intenzionati a liberarsi del gioiello delle loro proprietà in ...

Nessuna pubblicità, niente stampa, ma solo acquirenti danarosi. Pare questa la politica diper la cessione di villa Oleandra. Secondo la fonte il divo di Hollywood questa volta (in vent'anni a Como ripetutamente è girata voce di una possibile vendita della casa) sarebbe ...

George Clooney vende villa Oleandra sul lago di Como per 100 milioni di euro.