George Clooney vende la villa sul lago di Como | costa 100 milioni

Leggi su tpi

(Di venerdì 8 settembre 2023)lasuldi: ecco quantoavrebbe deciso di lasciare l’ItaliandoOleandra, la splendida dimora dell’attore statunitense che si trova suldi. Lo riferisce Page Six, che cita una fonte vicina all’attore. Il prezzo? 100di euro. “ama la zona e le persone che ci vivono, ma è consapevole dell’attenzione che riceve quando è in città. Ha ricevuto una grossa offerta per la, che sta valutando, e comprerebbe un’altra proprietà meno accessibile in un’altra zona d’Italia” ha dichiarato la fonte....