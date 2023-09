Gelateria Mimosa | il paradiso del gelato senza lattosio | l’80% dei gusti ne è privo

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 8 settembre 2023) Seriate. Per rimanere competitivi in un settore sempre più concorrenziale come quello dellaartigianale, oggi serve saper innovare la propria offerta, andando incontro alle esigenze di una clientela a cui ormai non basta più “qualcosa di”, ma che è sempre più attenta all’etichetta a ciò che mangia, anche quando degusta un cono o una coppetta. Tra i locali del territorio capaci di intercettare i nuovi trend alimentari c’è ladi Seriate, un’insegna ben nota a chi dal 1987 – anno di nascita dell’attività – percorre via Italia, la direttrice che collega Bergamo al paese dell’hinterland. Oltre trentacinque anni di storia, dunque, per un laboratorio di produzione dove però le cose cambiano spesso, e in fretta. Merito di Massimiliano Agazzi, rappresentante della seconda generazione di ...