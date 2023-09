Geko PSA Sant’Antimo – Ble Decò Juvecaserta | la preview di Sergio Luise

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 8 settembre 2023) Caserta. La Ble2021 si prepara alla prima sfida ufficiale della stagione, valida per la Supercoppa LNP Old Wild West, che la vedrà affrontare domani, sabato 9 settembre, in trasferta alle ore 19.00, laPSA, in quello che sarà una probabile replica dei confronti molto combattuti della recente serie B. “Questa gara di Supercoppa che andremo ad affrontare – sottolinea l’head coach bianconero– ben può essere considerata come una tappa di avvicinamento alla prima giornata di campionato, che è il nostro obiettivo e dove cercheremo di arrivare sicuramente più pronti possibili e nella forma migliore. Di certo sarà una sfida più impegnativa in confronto alle due amichevoli affrontate fin qui. Rispetto a questa competizione, siamo consapevoli che ...