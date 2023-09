GdS – Solbakken | “All’Olympiacos posso migliorare Qui giocano un calcio offensivo” – Forzaroma info – Ultime notizie As Roma calcio – Interviste | foto e video

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 8 settembre 2023) 2023-09-03 15:55:30 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: Le parole dell’esterno norvegese: “Sono contento perché questo è un club vincente e voglio aiutarlo a continuare a vincere sia in campionato che in Europa League” Olaè pronto per la sua nuova sfida con la maglia dell’Olympiacos. L’esterno norvegese ha anche rilasciato la sua prima intervista parlando delle sue aspettative e dei motivi che lo hanno spinto a scegliere il club greco: “Sono molto felice di essere qui e non vedo l’ora di iniziare conoscendo i miei compagni, l’allenatore e il resto dello staff. È un grande club che gioca sempre in Europa e propone unche mi affascina”. Queste le prime parole diche ha poi proseguito: “Sono un giocatoree ...