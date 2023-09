GdS – Musa Barrow dal Bologna in Arabia Saudita

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 8 settembre 2023) 2023-09-03 13:06:29 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la rosea: L’attaccante del Gambia era arrivato in rossoblù dall’Atalanta nel 2020. L’operazione coi sauditi si aggira sugli 8 milioni più due di bonus. Thiago Motta userà Van Hooijdonk come vice Zirkzee Ilsta perfezionando la cessione diall’Al Taawoun, club che milita nella Saudi Premier League: l’operazione si aggira sugli 8 milioni più due di bonus. Il vice Zirkzee, se non ci saranno scossoni, sarà dinque Van Hooijdonk. Difficile il “ripescaggio” dello svincolato Nicola Sansone. il club — L’Al Taawoun ha sede a Burayda, 350 km a Nord-Ovest della capitale Riad, e nella scorsa stagione ha chiuso al quinto posto. Quest’anno è partito alla grande ed è in testa al campionatocon 4 vittorie e ...