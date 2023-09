Gb | cittadino denuncia “omicidio di massa” in un caffè | è una lezione yoga

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 8 settembre 2023) Gli agenti si sono precipitati sul posto a sirene spiegate, ma hanno trovato i membri della classe che meditavano in savasana Ha chiamato la poliziando un “di” in unsul mare: in realtà era unadi. E’ accaduto nel centro dell’Inghilterra. Unpreoccupato ha chiamato la polizia dopo aver visto delle persone stese sul pavimento. Gli agenti, si legge su cbsnews.com, si sono precipitati sul posto a sirene spiegate, ma hanno trovato i membri della classe che meditavano tranquillamente nelSeaside Cafe, all’interno dell’Osservatorio del Mare del Nord a Chapel St Leonards. Savasana (o Shavasana) è la posizioneanche chiamata ‘posizione del cadavere’: il corpo, a pancia in su (supino), è completamente ...