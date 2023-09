Gazzetta – Verratti | il Psg lo esclude anche dalla Champions Qatar a un passo

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 8 settembre 2023) 2023-09-07 10:04:20 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la rosea: Il centrocampista, ormai fuori rosa, starebbe per trasferirsi nel club della capitale del. A meno che non non decida di entrare in trincea e tenere duro fino a gennaio… Alessandro Grandesso 7 settembre – parigi Spalle al muro. Per Marco, l’unica via d’uscita ormai è quella che porta a Doha. L’accordo con l’Al Arabi è solo una questione di formalità, secondo i rumor parigini. Insomma, salvo colpi di scena il centrocampista lascerà il club dell’emiro delper trasferirsi nel club della capitaleina. Un’operazione da 50 milioni di euro per le casse del Psg che ieri ha escluso il centrocampista purelista, costringendolo ...