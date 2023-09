(Di venerdì 8 settembre 2023) Prezzo in rialzo fino al 16% e oltre 35 euro/MWh dopo la rottura delle trattative negli impianti Gnl di Chevron. L’escalation delle proteste potrebbe portare al fermo totale dal 14 settembre, con la perdita di oltre il 5% dell’offerta globale

Il secondo contratto è stato assegnato a Saipem tramite un raggruppamento temporaneo di imprese con Rosetti Marino e Micoperi, da Snam Reteper la realizzazione degli impianti per lanave ......destinati allanave rigassificatrice di Snam al largo di Ravenna. Chiude il listino FinecoBank ( - 1,76%), dopo che JP Morgan ha tagliato il giudizio da Overweight a Neutral. In tema di, ...Il parlamento tedesco ha approvato oggi lalegge sull'energia degli edifici, pi nota come legge sul riscaldamento, che organizzer la sostituzione graduale dei sistemi ae gasolio verso una maggiore sostenibilit climatica. La legge ...

Gas, nuova impennata al Ttf: inizia lo sciopero in Australia Il Sole 24 ORE

Il parlamento tedesco ha votato un'ambiziosa legge per sostituire gradualmente i riscaldamenti a gas con pompe di calore, tra enormi polemiche ...GENOVA (ITALPRESS) – “Mi auguro in tempi brevi di poter firmare il decreto definitivamente, quindi di partire quest’autunno con le comunità energetiche che sono una grande sfida, di autoconsumo, di ab ...