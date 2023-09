“Gaia” | leggere l’anatomia dei Vulcani | un’App aiuta a prevedere le eruzioni

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 8 settembre 2023) Dove si trovano i serbatoi di magma dei? Rispondere a questa domanda puo’rci aun’eruzione e la sua intensita’. Per questo, un gruppo di ricercatori dell’Universita’ di Firenze ha sviluppato una App, basata sull’Intelligenza Artificiale, che e’ in grado di predire la profondita’ delle camere magmatiche. Allo strumento di analisi, che e’ a disposizione della comunità scientifica, e’ dedicato un articolo pubblicato sulla rivista scientifica Earth and Planetary Science Letters. “Per ricostruire la struttura profonda di un sistemaco sono necessarie le informazioni su pressione e temperatura dei serbatoi di magma e sulla loro eventuale migrazione nel tempo, informazioni difficili da reperire per via diretta e che sono cruciali per una valutazione consapevole della pericolosita’ di un vulcano ...