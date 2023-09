G20 India | l' arrivo di Lavrov al vertice di Nuova Delhi

Ad esempio nel corso delsara' siglato un accordo tra Usa, Ue,e alcuni Paesi del Golfo per sviluppare infrastrutture ferroviare e questa puo' essere unoccasione per le imprese italiane. I ..., 08 settembre 2023 Il Presidente turco Recep Tayyip Erdoan arriva a Nuova Delhi per il vertice del. Fonte video:Bharat, 08 settembre 2023 Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente del Brasile, arriva a Nuova Delhi per il vertice del. Fonte video:Bharat

G20 India, l'arrivo di Erdogan a Nuova Delhi per il vertice ilGiornale.it

Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha incontrato oggi a Nuova Delhi, in India, il primo ministro del Giappone, Fumio ...AGI/Vista - Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente del Brasile, arriva a Nuova Delhi per il vertice del G20 India. Fonte video: G20 Bharat Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...