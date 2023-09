G20 | Giorgia Meloni è arrivata a Nuova Delhi per il summit

Meloni è volata a New Delhi per partecipare alin India . La presidente del Consiglio è atterrata in mattinata all'aeroporto di Delhi, accolta dalla ministra dell'Agricoltura Shobha ...La presidente del ConsiglioMeloni è arrivata a Nuova Delhi in India. La premier è stata accolta sulla pista da una delegazione indiana al suo arrivo per il vertice dei leader del. E' unsu cui pesano le ...La premier italianaMeloni e' atterrata questa mattina a New Delhi, in India, dove domani e domenica partecipera' al. All'uscita dall'aereo la presidente del Consiglio e' stata accolta sulla pista da una ...

Giorgia Meloni in India per il G20 Adnkronos

Nuova Delhi, 8 set. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Nuova Delhi in India. La premier è stata accolta sulla ...La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è appena arrivata a Nuova Delhi per partecipare ai lavori del G20. Nuova Delhi, domani e ...