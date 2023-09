a cascata" hanno posto sfide alla crescita economica di lungo termine: servono politiche macroeconomiche coordinate per sostenere l'economia mondiale. E' il messaggio che ilintende lanciare ...... appunto, che ha gettato una "lunga ombra" sulle riunioni delfinora: la guerra in Ucraina, ... Sebbene l'invasione della Russia rappresenti una delle più grandidella storia recente, secondo ...Proprio mentre il mondo ha gli occhi puntati suldi New Delhi che si svolgerà anch'esso nel ... colpita da unaabitativa. Tuttavia, per gli esperti è anche importante sottolineare che, per la ...

G20, 'crisi a cascata pesano su crescita, incertezza alta' Alto Adige

300 personalità internazionali hanno indirizzato una lettera ai capi del G20. Con tanto di proposta shock: tassare le ricchezze estreme.